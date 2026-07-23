Turizam

PANIKA NA JADRANSKOM MORU: Jednoj osobi polomljeni prsti - Kupače iz čista mira napala morska životinja

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23. 07. 2026. u 13:17

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Troje kupača povređeno je u Kaštelanskom zalivu nakon što ih je ugrizla glavata želva, strogo zaštićena morska kornjača koja živi u Jadranskom moru. Stručnjaci navode da su ovakvi incidenti izuzetno retki i pretpostavljaju da je životinja reagovala zbog sezone parenja ili osećaja ugroženosti. Savetuju kupačima da drže bezbednu udaljenost i ne prilaze morskim kornjačama.

ПАНИКА НА ЈАДРАНСКОМ МОРУ: Једној особи поломљени прсти - Купаче из чиста мира напала морска животиња

ILUSTRACIJA/ Simun Ascic / Alamy / Profimedia

Troje kupača povređeno je poslednjih dana u Kaštelanskom zalivu u Hrvatskoj nakon što ih je ugrizla glavata želva, strogo zaštićena morska kornjača koja nastanjuje Jadransko more. Stručnjaci naglašavaju da je reč o veoma retkom događaju i da nema razloga za paniku, ali upozoravaju da životinjama treba ostaviti dovoljno prostora i ne prilaziti im.

Prema navodima očevidaca, morska kornjača je u blizini plaže u Kaštel Lukšiću iznenada ugrizla dve odrasle osobe i jedno maloletno lice.

Rukovodilac ispostave Zavoda za hitnu medicinu u Kaštel Starom dr Antonija Žanić potvrdila je da su dve osobe zadobile lakše povrede, dok je treća pretrpela prelom prstiju šake i otvorenu ranu glutealnog mišića.

Zašto je želva napala kupače?

Prema rečima Draška Holcera, muzejskog savetnika Hrvatskog prirodnjačkog muzeja, moguće je da se radilo o polno zrelom mužjaku koji je tokom sezone parenja čekao ženku u blizini obale.

Mužjaci u ovom periodu često prvi dolaze u priobalje, dok ženke kasnije izlaze na plaže kako bi položile jaja - objasnio je Holcer.

On je podsetio da je glavata želva jedina morska kornjača koja stalno živi u Jadranskom moru i da se poslednjih godina beleži porast broja gnezda, što ukazuje na oporavak populacije ove zaštićene vrste.

Stručnjaci: Nema razloga za paniku

Iz Centra za oporavak morskih kornjača Akvarijuma Pula navode da je ovakvo ponašanje izuzetno neuobičajeno.

Karin Špih ističe da glavata želva nije agresivna životinja i da uglavnom izbegava kontakt sa ljudima.

Ima snažan kljun kojim može ozbiljno da povredi čoveka, ali ovakvi incidenti predstavljaju izolovane slučajeve - rekla je Špih.

Dodala je da se želve uglavnom hrane na morskom dnu školjkama, morskim ježevima, rakovima i morskim krastavcima, a povremeno i meduzama.

Šta uraditi ako sretnete glavatu želvu?

Stručnjaci savetuju kupače da ne prilaze morskim kornjačama i da im omoguće da nesmetano nastave svojim putem.

Takođe upozoravaju da svaku povredu nastalu u moru treba pregledati u zdravstvenoj ustanovi kako bi se sprečile moguće komplikacije.

Glavata želva je strogo zaštićena vrsta i jedan od najvažnijih stanovnika Jadranskog mora, a ovakvi susreti sa ljudima i dalje su veoma retki.

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