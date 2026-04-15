Kvote "padalice": Kladionice pomažu i ove srede

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da nije zabrinut zbog poraza trenutnog mađarskog premijera Viktora Orbana na izborima u toj zemlji i dodao da mu se "sviđa" lider stranke Tisa, koja je pobedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, Peter Mađar, navodeći da je "dobar čovek" i da će "dobro obavljati posao", prenosi Rojters.