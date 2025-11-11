TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka

Тип редакција

11. 11. 2025. u 10:00

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог уторка

Foto: Profimedia

ENGLESKA EFL TROFEJ

20.00 Barnsli - Linkoln siti UG 0-2 (sa 2,25 na 2,00)

20.00 Bristol rovers - Plimut 2 (sa 2,55 na 2,15)

20.00 Burton albion - Kru 2 (sa 3,00 na 2,80)

20.00 Česterfild - Liverpul U21 1 (sa 1,70 na 1,53)

