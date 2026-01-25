OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za nedelju
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Nedelja
17.00 Trevizo - Trento 1 (2,05)
20.00 Milano - Vareze -166,5 (2,45)
Kvota: 5,02
