KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

В.М.

17. 01. 2026. u 13:30

ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala, odbojke i nfl-a.

Foto: Profimedia

Subota

16.00 Totenhem - Vest hem D 2+ (1.78)

18.00 Verona - Kuneo hendikep setova 1 (-2.5) (1.55)
22.30 Denver bronkos - Bafalo bils gost ukupno poena +22.5 (1.83)

Ukupna kvota: 5.04

