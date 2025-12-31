DENVER OSTAO BEZ JOKIĆA: Nagetsi će morati bez svog lidera
KOŠARKAŠI Denvera će u noći između srede i četvrtka gostovati Torontu.
Nagetsi su u velikom problemu, Nikola Jokić je doživeo povredu i biće odsutan sa terena.
Na teren ga nećemo gledali barem mesec dana, sigurno će propustiti 18 narednoh utakmica.
Zanimljiva činjenica je da Somborac sme da propusti samo 17 do kraja sezone ukoliko želi da ostane u trci za MVP-a regularnog dela.
Verujemo da se Denver večeras neće snaći bez Nikole.
NAŠ TIP: H1 -5,5 (kvota 1,67)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za sredu
31. 12. 2025. u 07:00
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
31. 12. 2025. u 08:00
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
31. 12. 2025. u 08:30
KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
31. 12. 2025. u 10:30
PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)
Najnovije vesti iz Belorusije su prilično neočekivane.
30. 12. 2025. u 19:58
CEO SVET JE OVO ČEKAO! Otkriveno kako je Nikola Jokić, da li su pukli ligamenti kolena i koliko će ga ova povreda koštati!
Povreda koju je Nikola Jokić doživeo na poslednjoj NBA utakmici Denver nagetsa u 2025. godini izazvala je lavinu reakcija. Ali, svi su čekali samo jedno - šta kažu lekari. I, došao je i taj trenutak.
30. 12. 2025. u 17:35
ŠOK PROMENA PRAVILA FUDBALA! Ofsajd se menja na neverovatan način, više ništa neće biti kao do sada! (VIDEO)
Došlo je vreme za novu promenu fudbalskih pravila. I to onih koji se tiču ofsajda.
30. 12. 2025. u 16:52
Komentari (0)