TIP ostali sportovi

DENVER OSTAO BEZ JOKIĆA: Nagetsi će morati bez svog lidera

Marko Milosavljević

31. 12. 2025. u 11:49

KOŠARKAŠI Denvera će u noći između srede i četvrtka gostovati Torontu.

ДЕНВЕР ОСТАО БЕЗ ЈОКИЋА: Нагетси ће морати без свог лидера

Foto AP

Nagetsi su u velikom problemu, Nikola Jokić je doživeo povredu i biće odsutan sa terena.

Na teren ga nećemo gledali barem mesec dana, sigurno će propustiti 18 narednoh utakmica.

Zanimljiva činjenica je da Somborac sme da propusti samo 17 do kraja sezone ukoliko želi da ostane u trci za MVP-a regularnog dela.

Verujemo da se Denver večeras neće snaći bez Nikole.

NAŠ TIP: H1 -5,5 (kvota 1,67)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOTALNI HAOS U CRNOJ GORI: Mandić ne može da vodi sednicu zbog teške situacije, Spajić i Milatović pobegli u Beč

TOTALNI HAOS U CRNOJ GORI: Mandić ne može da vodi sednicu zbog teške situacije, Spajić i Milatović pobegli u Beč