DENVER OSTAO BEZ JOKIĆA: Nagetsi će morati bez svog lidera

KOŠARKAŠI Denvera će u noći između srede i četvrtka gostovati Torontu.

Foto AP

Nagetsi su u velikom problemu, Nikola Jokić je doživeo povredu i biće odsutan sa terena.

Na teren ga nećemo gledali barem mesec dana, sigurno će propustiti 18 narednoh utakmica.

Zanimljiva činjenica je da Somborac sme da propusti samo 17 do kraja sezone ukoliko želi da ostane u trci za MVP-a regularnog dela.

Verujemo da se Denver večeras neće snaći bez Nikole.

NAŠ TIP: H1 -5,5 (kvota 1,67)

