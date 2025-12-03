TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

03. 12. 2025. u 12:14

ZA danas smo vam spremili predloge iz odbojke, fudbala i košarke.

FOTO: OSS

Sreda

18.00 Napoli - Kaljari 1 (1,43)

18.00 Mađarska (Ž) - Rumunija (Ž) >55,5 (1,44)
19.00 Železničar L. - Milano <129,5 (1,88)
20.30 Danska (Ž) - Senegal (Ž) D>32,5 (1,76)
01.00 Orlando medžik - San Antonio spars 1 (1,32)

Ukupna kvota: 8,99

