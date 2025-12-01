TIP ostali sportovi

TIPOVI IZ NAJJAČE LIGE: Luka nastavlja da zatrpava koš, Rivs će malo popustiti...

Marko Milosavljević

01. 12. 2025. u 15:00

U noći između ponedeljka i utorka pratićemo mečeve NBA lige, a mi smo za vas spremili tri predloga.

FOTO: Tanjug/AP

NBA 

1.30 Tajler Hiro +22,5 (1,90)

4.00 Ostin Rivs -22,5 (1,90)

4.00 Luka Dončić +32,5 (1,90)

Kvota: 6,86

