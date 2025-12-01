TIPOVI IZ NAJJAČE LIGE: Luka nastavlja da zatrpava koš, Rivs će malo popustiti...
U noći između ponedeljka i utorka pratićemo mečeve NBA lige, a mi smo za vas spremili tri predloga.
NBA
1.30 Tajler Hiro +22,5 (1,90)
4.00 Ostin Rivs -22,5 (1,90)
4.00 Luka Dončić +32,5 (1,90)
Kvota: 6,86
