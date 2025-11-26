ZVEZDA RUŠI MOĆNI OLIMPIJAKOS: Crveno-beli žele da pokrenu novi pobednički niz

KOŠARKAŠI Crvene zvezde će se u trinaestom kolu Evrolige sastati sa Olimpijakosom.

FOTO: Tanjug/Jadranka Ilić

Izabranici Saše Obradovića su prošle nedelje poraženi od Valensije na gostujućem terenu, ali ono što raduje je svakako to što se sastav polako kompletira.

Timu su se priključili Čima Moneke i Džordan Nvora koji su uz Mekitnajera bili nosioci u dosadašnjem delu sezone.

Svoj debitantski nastupu i prve minute upisao je i Devonte Grejem, Amerikanac je zaigrao protiv Beča i ubacio tri poena.

Zvezda ima skor od osam pobeda i četiri poraza, trenutno se nalazi u gornjem delu tabele.

Pirejci su upisali isti broj trijumfa, međutim, treba naglasiti da ove sezone nisu previše dominantni kao nekih ranijih sezona.

Verujemo da će srpski predstavnik stići do trijumfa.

NAŠ TIP: 1 (kvota 2,05)

