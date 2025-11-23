TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za nedelju

Marko Milosavljević

23. 11. 2025. u 08:33

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

FOTO: KK Mega/Ivica Veselinov/ABA liga

Nedelja

12.00 Mega Basket - Budućnost H1 5,5 (1,90)

17.00 Spartak Subotica - Cedevota Olimpija H1 -1,5 (2,15)

Kvota: 4,09

