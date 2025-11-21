TIP ostali sportovi

EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša

Marko Milosavljević

21. 11. 2025. u 10:30

NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.

Foto: Aba liga/ Cedevita Olimpija/Ales Fevzer

Evroliga

20.30 Loni Voker +13,5 (1,79)

21.00 Kodi Miler-Mekintajer +13,5 (1,90)

21.00 Darijus Tompson -11,5 (1,90)

Kvota: 6,46

