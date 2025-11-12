TIP ostali sportovi

EVROKUP: Bešiktaš odrađuje posao, Budućnost na teškom gostovanju...

Marko Milosavljević

12. 11. 2025. u 15:00

DANAS se igra sedmo kolo Evrokupa, a mi smo za vas spremili nove predloge.

Evrokup 

18.00 Bešiktaš - Trento H1 -11,5 (1,90)

19.00 Kemnic - Budućnost h1 -1,5 (2,25)

Kvota: 4,27

