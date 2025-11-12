EVROKUP: Bešiktaš odrađuje posao, Budućnost na teškom gostovanju...
DANAS se igra sedmo kolo Evrokupa, a mi smo za vas spremili nove predloge.
Evrokup
18.00 Bešiktaš - Trento H1 -11,5 (1,90)
19.00 Kemnic - Budućnost h1 -1,5 (2,25)
Kvota: 4,27
