TIP ostali sportovi

ODBOJAŠKI TIKET: Predlozi iz italijanskog prvenstva

ТИП редакција

02. 11. 2025. u 11:30

DANAS je na programu nekoliko veoma zanimljivih odbojkaških utakmica u italijanskom prvenstvu, pa je naša redakcija odlučila da vam sastavi tiket napravljen od njih.

Foto: Profimedia

Odbojka

17.00 Padova - Grotacolina 1 (1,70)

19.00 Verona - Trenitno ukupno poena prvi set +45,5 (1,75)
19.30 Milano - Monca 1 (1,40)

Ukupna kvota: 4,16

