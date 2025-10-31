TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak

Marko Milosavljević

31. 10. 2025. u 07:18

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od teniskih i košarkaških mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за петак

Foto: Profimedia

Petak

20.15 Olimpijakos - Hapoel Tel Aviv 1 (1,45)

20.30 Partizan - Barselona 1 (1,88)

20.30 Medvedev - Zverev +22,5 (1,65)

Kvota: 4,50

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da Nikola Jokić ovo radi

AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da Nikola Jokić ovo radi