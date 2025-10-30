PREDLOZI ZA POENE IGRAČA: Janis Adetokumbo predvodi naš tiket
PONUDA je večeras solidna, a mi smo vam spremili nekoliko zanimljivih predloga.
NBA
0.00 F. Vagner +21,5 (1,55)
1.00 S. Kari +25,5 (1,89)
1.00 Š. Gildžes Aleksander +30,5 (1,55)
Ukupna kvota: 8,58
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
VRAG JE ODNEO ŠALU: Zvezda izgubila prednost u odnosu na Partizan, ponovo imamo borbu za titulu!
30. 10. 2025. u 11:33 >> 11:33
JURIMO TREĆI U NIZU: Ovo su naši predlozi - Tipov tiket za četvrtak
30. 10. 2025. u 07:00
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Dobila vest koju ni svet (još) nije očekivao
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali izgleda da bi reprezentacija Rusije mogla da se vrati na najveću scenu.
29. 10. 2025. u 20:05
BIVŠI IGRAČ JUVENTUSA STIGAO U SRBIJU! Deda mu bio Zvezdina zvezda i legenda jugoslovenskog fudbala, a on izabrao Švajcarsku
Fudbalski klub Železničar Pančevo nastavlja da jača svoje redove!
30. 10. 2025. u 10:37
Komentari (0)