PREDLOZI ZA POENE IGRAČA: Janis Adetokumbo predvodi naš tiket

В.М.

30. 10. 2025. u 13:30

PONUDA je večeras solidna, a mi smo vam spremili nekoliko zanimljivih predloga.

Foto: Profimedia

NBA

0.00 F. Vagner +21,5 (1,55)

1.00 J. Adetokumbo +30,5 (1,89)
1.00 S. Kari +25,5 (1,89)
1.00 Š. Gildžes Aleksander +30,5 (1,55)

Ukupna kvota: 8,58

