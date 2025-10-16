EKIPA DUBAIJA IMA OZBILJAN KVALITET: Barsa na teškom gostovanju

DUBAI će u petom kolu Evrolige ugostiti Barselonu.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Izabranici Jurice Golemca su na gostovanju u Istanbulu prikazali vrhunsku partiju i upisali su drugu pobedu u ovoj sezoni.

Savladlai su Fenerbahče rezultatom 69:93 i tako dali do znanja da nisu "lak zalogaj" na vrućem terenu-

Kabengele je sa 26 pogodaka bio najefikasniji, pratio ga je Dvejn Bejkon koji je ubacio 21.

Katalonci su takođe uisali rutinsku pobedu protiv Makabija, slavili su rezultatom 71:92.

Verujemo da će Dubai stići do treće pobede.

NAŠ TIP: Dubai - Barselona 1 (kvota 1,90)

