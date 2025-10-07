OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.
Utorak
11.00 Mekkejb - Močizuki 2 (1,45)
11.00 Pereira - Lajović +20,5 (1,85)
11.20 Novak - Kuzmanov +21,5 (1,87)
Kvota: 5,02
