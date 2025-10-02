EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
Evroliga
20.30 Dilan Osetkovski +8,5 (1,81)
20.30 Isak Bonga -8,5 (1,90)
20.30 Ševon Šilds +13,5 (1,97)
Kvota: 6,77
