TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za nedelju

Marko Milosavljević

28. 09. 2025. u 10:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od rukometnih mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за недељу

Foto: Profimedia

Nedelja

17.00 Šamberi - Tuluz 1 (2,00)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

17.00 Dižon - Nant -60,5 (2,10)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Kvota: 4,20

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO JE PUTIN UĆUTKAO MERKELOVU? Psom pokazao psihološku igru - Angela zaboravila gde se nalazi

KAKO JE PUTIN UĆUTKAO MERKELOVU? Psom pokazao psihološku igru - Angela zaboravila gde se nalazi