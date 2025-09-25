TIP ostali sportovi

PEKING: Evo predloga sa turnira u Kini

Marko Milosavljević

25. 09. 2025. u 14:45

POSLE ponoći se igraju mečevi na turniru u Kini, a mi smo za vas spremili nove predloge.

ПЕКИНГ: Ево предлога са турнира у Кини

Foto: Profimedia

Peking

5.30 Šang - Kazo 1 (1,80)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

5.30 Tijen - Serundolo 1-1 (2,25)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Kvota: 4,05

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta

ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta