ZA ODBOJKAŠKE FANATIKE: Tiket sastavljen od mečeva osmine finala Svetskog prvenstva

ТИП редакција

19. 09. 2025. u 14:30

GRUPNU fazu smo završili pogođenim tiketom, istome se nadamo na početku nokaut faze.

ЗА ОДБОЈКАШКЕ ФАНАТИКЕ: Тикет састављен од мечева осмине финала Светског првенства

Njega možete videti OVDE, a evo i tipova za prve parove osmine finala: 

Subota

9.30 Turska - Holandija hendikep setova 1 (-1,5) (1,55)

14.00 Poljska - Kanada prvi set ukupno poena +44,5 (1,85)

Ukupna kvota : 2,86

Boba Kovač odlično vodi Tursku, naštelovao je svoju ekipu, dominantno su izgledali u grupnoj fazi i očekujemo da rutinski pobede Holanđane koji su bez svog najboljeg igrača Nimira Abdela Aziza.

Poljaci tradicionalno polako ulaze u meč, ne forsiraju se i Kanađani bi mogli da ih namuče u prvom setu, pogotovo ako se Vernon Evans razigra.

