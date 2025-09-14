TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za nedelju

Marko Milosavljević

14. 09. 2025. u 08:49

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.

Foto: EPA-EFE/MICHAEL DODGE

Nedelja

12.00 Ljamas Ruiz - Tirante 1 (2,08)

15.00 Gaston - Vavrinka 2-2 (1,98)

Kvota: 4,12

