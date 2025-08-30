TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za subotu

Marko Milosavljević

30. 08. 2025. u 08:20

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

FOTO: FIBA.Basketball

Subota

14.00 Italija - Gruzija 1 (1,40)

17.00 Francuska - Slovenija 1.čet TIM 2 +20,5 (1,92)

20.30 Poljska - Izrael 1 (1,80)

Kvota: 4,84

