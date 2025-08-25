TIP ostali sportovi

OPORAVLJEN JE: Moskovljanin nije hteo da se izlaže riziku!

Marko Milosavljević

25. 08. 2025. u 08:50

HAČANOV i Basavaredi će se sastati u prvom kolu Ju-Es opena.

FOTO: Profimedia

Ruski teniser je u Sinsinatiju morao zbog povrede da preda meč četvrtog kola Aleksandru Zverevu.

Ipak, jasno je da nije hteo da rizikuje da propusti poslednji grend slem u sezoni.

Sada je u potpunosti oporavljen i spreman da se nadmeće, protivnik u prvom kolu će mu biti 104. teniser sveta.

Zanimljivo je da je i Basavaredi u Vinston-Sejlemu predao duel Gabrijelu Dijalou bez borbe.

NAŠ TIP: Hačanov - Basavaredi 1-1 (kvota 1,50) 

