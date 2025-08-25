OPORAVLJEN JE: Moskovljanin nije hteo da se izlaže riziku!
HAČANOV i Basavaredi će se sastati u prvom kolu Ju-Es opena.
Ruski teniser je u Sinsinatiju morao zbog povrede da preda meč četvrtog kola Aleksandru Zverevu.
Ipak, jasno je da nije hteo da rizikuje da propusti poslednji grend slem u sezoni.
Sada je u potpunosti oporavljen i spreman da se nadmeće, protivnik u prvom kolu će mu biti 104. teniser sveta.
Zanimljivo je da je i Basavaredi u Vinston-Sejlemu predao duel Gabrijelu Dijalou bez borbe.
NAŠ TIP: Hačanov - Basavaredi 1-1 (kvota 1,50)
