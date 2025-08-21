KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

DA se u Šolakovim medijima danima unazad opravdava nasilje koje blokaderi teroristi poput fašista sprovode po gradovima u Srbiji nije ništa novo. Ipak, u poslednjem izveštavanju sa protesta oni su u tom pravdanju otišli korak dalje navodeći da su blokaderi morali da sprovode nasilje na prostorije Srpske napredne strane jer su ispred njih bili građani, odnosno kako oni navode simpatizeri SNS.