TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

21. 08. 2025. u 09:45

ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala i tenisa.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

FOTO: AP/Tanjug

Sreda

17.00 H.M.Serundolo - J. Šimicu 1 (1,40)

18.00 Rozenborg - Majnc GG&3+ (2,05)
19.30 N. Basilašvili - M.A. Hisler 1 (1,67)

Ukupna kvota: 4,79

BONUS VIDEO: Zvezda oborila Đuricu za 42000 dinara

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VELIKI USPEH BOSANSKOG FUDBALA: Plemići ponovo obezbedili učešće u Evropi, pitanje je samo u kojem takmičenju će nastupati?

VELIKI USPEH BOSANSKOG FUDBALA: "Plemići" ponovo obezbedili učešće u Evropi, pitanje je samo u kojem takmičenju će nastupati?