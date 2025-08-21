KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala i tenisa.
Sreda
17.00 H.M.Serundolo - J. Šimicu 1 (1,40)
19.30 N. Basilašvili - M.A. Hisler 1 (1,67)
Ukupna kvota: 4,79
BONUS VIDEO: Zvezda oborila Đuricu za 42000 dinara
Preporučujemo
SRBI U CENTRU PAŽNjE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije
21. 08. 2025. u 07:15
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
21. 08. 2025. u 07:00
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote
21. 08. 2025. u 08:14
HAOS: Kažnjavaju sportiste istog časa ako pričaju na ruskom?! (VIDEO)
Otkao je počeo rat u Ukrajini, sport je, naravno, pao u drugi plan u toj zemlji, ali dok traje ono što Rusija zove "Specijalna vojna operacija", ukrajinski sportisti se nadmeću ali u vrlo specifičnim okolnostima. One dovode i do dosad nezabeleženih situacija.
20. 08. 2025. u 19:20
PEŠIĆ SKRATIO SPISAK?! Najnovije vesti iz tabora Srbije pred Evrobasket!
Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić nedavno je poveo 15 igrača u Minhen, na pripremni turnir na kome su "orlovi" trijumfovali pobedivši i aktuelne prvake sveta, a izgleda da je danas postalo poznato i ko od srpskih košarkaša definitivno neće na Evrobasket.
20. 08. 2025. u 14:37
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
20. 08. 2025. u 12:23
Komentari (0)