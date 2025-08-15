MOŽE LI GA IKO ZAUSTAVITI? Neverovatni Šelton juri desetu pobedu zaredom, sledeći protivnik je uzdrmani Zverev

RAZIGRANI Ben Šelton će u četvrtfinalu mastersa u Sinsinatiju ukrstiti koplja sa Aleksandrom Zverevom (22.30).

Američki teniser proživaljava najbolje trenutke svoje mlade karijere, plasirao se među top deset, pokazuje kakav potencijal poseduje, a prošle nedelje je napravio najveći uspeh do sada osvojivši masters u Torontu.

Igrao je sjajno na tom turniru, pobedio igrače poput De Minora i Frica i osvojio svoj prvi turnir serije 1000 koji ga je podigao na visoko šesto mesto ATP liste.

Na krilima tog velikoh uspeha Šelton je došao u Sinsinati gde igra pred domaćom publikom, evidentno je da puca od samopouzdanja i nakon osvajanja prvog mastersa, mogao bi možda da dođe i do drugog.

Doduše, konkurencija u Sinsinatiju je daleko teža, tu su Sinera i Alkaraz, ali kada ovako igra Šelton može se svakim da se nosi u dva dobijena seta.

Turnri je otvorio pobedom nad Ugom Karabeljom koju mu je predao meč sredinom drugog seta pri vođstvu od 6:3, 3:1 za Amerikanca, zatim je rutinski savladao Bautistu Aguta (7:6 (3), 6:3), a juče je bez većih problema savladao Jiržija Lehečku (6:4, 6:4).

Američki broj dva je u ozbiljnom naletu, nanizao je devet pobeda, momentum je na njegovoj strani i u sjajnom ritmu dočekuje najteži zadatak do sada, obračun sa Aleksandrom Zverevom.

Nemački teniser se ozbiljno muči ove sezone, ne igra na željenom nivou, nije pobedio protivnika među top 10 ATP liste, a i sam je nakon rane eliminacije na Vimbldonu rekao da mu je teško da igra tenis u ovom trenutku.

Mnogi su mislili da će preuzeti prvo mesto na listi kada je Siner susepndovan zbog dopingovanja, imao je priliku da to učini jer nije branio veliki broj poena, ali nije je iskoristio i može se reći da je ponovo podbacio.

Isto je bilo i na pomenutom mastersu u Torontu gde je bio ubedljivo najveći favorit i došao je do polufinala gde je poražen od Hačanova sa 2:1 u setovima.

Ove nedelje izgleda solidno, bitno je da podiže formu pred Ju-Es open, a u Sinsinatiju je za sada redom bio bolji od Basaverdija, Nakašime i Hačanova, usput ne izgubišvi nijedan set.

Na ruku mu ide i to što ima perfektan skor protiv Šeltona, vodi s 3:0 u međusobnim duelima, mada treba napomenuti da su njihovi mečevi na bržim podlogama (trava, beton) bili poprilično ujednačeni, a upravo takav meč mi očekujemo i večeras.

NAŠ TIP: ukupno gemova +23,5 (kvota 1,75)

