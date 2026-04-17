Statistika je neumoljiva - Domaćin postiže dva gola po utakmici

LANS dočekuje Tuluz na stadionu Boler-Delelis u 30. kolu Lige 1. Zgusnut raspored do kraja sezone opterećuje oba tima.

U poslednjih pet duela, ovaj dvoboj nije bio uravnotežen. Lans ima tri pobede, Tuluz jednu, uz jedan remi. Poslednji direktan susret odigran je u januaru 2026. godine, kada je Lans pobedio u Tuluzu sa 3:0.

Lans dolazi posle dve ubedljive pobede kod kuće u Ligi 1, 5:1 sa Anžerom i 3:0 sa Mecom, iako su izgubili u gostima od Lila i Lorijena. U Ligi 1, prosek tima je 1,9 postignutih golova po utakmici i 1 primljen, a 2. mesto na tabeli (59 bodova) drži ih u poziciji favorita.

Tuluz prolazi kroz period mešovite forme, sa tri poraza u poslednjih pet utakmica, uključujući i poraz kod kuće od 0:4 od Lila.

NAŠ TIP: D2+ (1,53)