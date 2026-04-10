VLADAN ČUKIĆ: Fradi duplu pobedu gradi
* Skaut Ferencvaroša (Mađarska)
PETAK,
PUŠKAŠ – ĐER 0-2
Đer pobeđije, iako u nastavku sezone pruža znatno lošije i manje efikasne partije.
FIKS FERENCVAROŠ – DIOŽĐER 1-1
Diožđer neće biti u stanju da zadrži nalete Ferencvaroša. Dupla pobeda domaćina mi je fiks, jer je izvesno da će domaćin posle neuspeha na međunarodnoj sceni sve adute usmeriti na prvenstvo.
SUBOTA,
FIKS KAZINBARCIKA – UJPEŠT 2, 0-2
Kazinbarcika poslednjim mestom nije izgubila motiv da se nadigrava sa rivalima. Iako je, već jednom nogom zakoračila u drugu ligu, još uvek je kadra da namuči Ujpešt.
MTK – ZALAEGERSEG 3+
Gosti uživaju u fudbalu. Milina ih je gledati, najmanje tri gola najmanje će pasti na njihovom meču u Budimpešti sa MTK.
NIREĐIHAZA – PAKŠ 3+
Dovoljno dobru atmosferu da okršaj sa Pašom odvede u 3+ ima i Niređihaza, koja kako prvenstvo odmiče igra sve bolje i efikasnije.
PONEDELjAK,
KIŠVARDA – DEBRECIN 0-2
Važnost osvajanja bodova u regionalnom derbiju umanjiće efiksanost.
Preporučujemo
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
10. 04. 2026. u 11:50
SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija mečeva koji su na programu ovog vikenda
10. 04. 2026. u 11:18
NIZOVI: Bornmutovih pet remija
10. 04. 2026. u 11:14
IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom
10. 04. 2026. u 10:53
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
09. 04. 2026. u 13:11
GRMELO JE DO NEBA! Rusi prekinuli derbi zbog Kosova! Ceo stadion u glas poslao poruku Srbiji (VIDEO)
Ruski derbi između Zenita i Spartaka iz Moskve u Kupu Rusije pretvorio se u praznik za oči i uši navijača u Srbiji.
09. 04. 2026. u 09:45
TENISKI SVET U NEVERICI! ATP gurnuo prst u oko Novaku Đokoviću
SRBIN i Srbija ovo nisu zaslužili!
09. 04. 2026. u 12:16
