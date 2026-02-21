LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Subota
14.00 Panionios - Marko 1 (1.27)
20.00 Fjorentina U20 - Lacio U20 1 (1.54)
Ukupna kvota: 2.50
