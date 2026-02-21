Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

О.М.

21. 02. 2026. u 06:00

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Subota

14.00 Panionios - Marko 1 (1.27)

14.00 Makabi - Ašdod 2 (1.34)
20.00 Fjorentina U20 - Lacio U20 1 (1.54)


Ukupna kvota: 2.50

