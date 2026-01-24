Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

24. 01. 2026. u 08:20

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP/Sven Hoppe

Subota

15.30 Bajern Minhen - Auzgburg 1&|1+ (1.24)

16.00 Mančester siti - Vulverhempton 1 (1.26)
18.00 Karagumruk - Galatasaraj 2 (1.37)

Ukupna kvota: 2.14

Za danas vam predlažemo tri najveća fiksa, a uz Bavarce dodajemo gol u prvom poluvremenu kako bi pojačali kvotu.

