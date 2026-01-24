LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Subota
15.30 Bajern Minhen - Auzgburg 1&|1+ (1.24)
18.00 Karagumruk - Galatasaraj 2 (1.37)
Ukupna kvota: 2.14
Za danas vam predlažemo tri najveća fiksa, a uz Bavarce dodajemo gol u prvom poluvremenu kako bi pojačali kvotu.
