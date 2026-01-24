NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

Foto: Profimedia

Subota 16.00 Barli - Totenhem 2 (2.15)



21.00 Viljareal - Real Madrid GG&|1+ (1.67) 18.00 Karagumruk - Galatasaraj 2 (1.37)21.00 Viljareal - Real Madrid GG&|1+ (1.67) Ukupna kvota: 4.92

Kvota na "pevce" je više nego primamljiva, pokazali su sredinom nedelje protiv Borusije da mogu odigrati kvalitetno, a i tradicionalo pružaju odlične partije protiv Barnlija.

Nakon prošlonedeljnog kiksa Galata mora slaviti kako bi održala distancu za Fenerom u veoma zanimljivoj borbi za titulu.

Viljareal igra napadački, na gol više i izvazvaće Real koji je podigao formu i napašće tri boda kako bi bar na kratko pretekao Barsu i preuzeo prvo mesto na tabeli.

