NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

Subota
16.00 Barli - Totenhem 2 (2.15)
21.00 Viljareal - Real Madrid GG&|1+ (1.67)
Ukupna kvota: 4.92
Kvota na "pevce" je više nego primamljiva, pokazali su sredinom nedelje protiv Borusije da mogu odigrati kvalitetno, a i tradicionalo pružaju odlične partije protiv Barnlija.
Nakon prošlonedeljnog kiksa Galata mora slaviti kako bi održala distancu za Fenerom u veoma zanimljivoj borbi za titulu.
Viljareal igra napadački, na gol više i izvazvaće Real koji je podigao formu i napašće tri boda kako bi bar na kratko pretekao Barsu i preuzeo prvo mesto na tabeli.
