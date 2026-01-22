Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak

В.М.

22. 01. 2026. u 07:15

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за четвртак

Foto: Tanjug

Četvrtak

18.45 Frajburg - Makabi Tel Aviv 1&2-5 (1.55)

21.00 Selta Vigo - Lil GG (1.78)
21.00 Dinamo Zagreb - FKSB 1 (1.67)

Ukupna kvota: 4.61

Frajburgu su potrebni bodovi u borbi za top osam, daleko je bolji tim od Makabija i očekujemo rutinski trijumf nemačkog predstavnika.

Selta igra napadački, na gol više i ovaj tip je često prolazan na njenim utakmicama ove sezone, pogotovo poslednjih par u Evropi.

FKSB se nije pokazao kao dobar gost, to smo videli u Beogradu kada sa igračem više ništa nije uradio sat vremena, Dinamo se pobedom vraća u bitku za prolaz dalje i smatramo da će je ostvariti protiv nekadašnjeg prvaka Evrope.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST O GRENLANDU U DAVOSU

TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST O GRENLANDU U DAVOSU