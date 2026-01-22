NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Četvrtak 18.45 Frajburg - Makabi Tel Aviv 1&2-5 (1.55)



21.00 Dinamo Zagreb - FKSB 1 (1.67) 21.00 Selta Vigo - Lil GG (1.78)21.00 Dinamo Zagreb - FKSB 1 (1.67) Ukupna kvota: 4.61

Frajburgu su potrebni bodovi u borbi za top osam, daleko je bolji tim od Makabija i očekujemo rutinski trijumf nemačkog predstavnika.

Selta igra napadački, na gol više i ovaj tip je često prolazan na njenim utakmicama ove sezone, pogotovo poslednjih par u Evropi.

FKSB se nije pokazao kao dobar gost, to smo videli u Beogradu kada sa igračem više ništa nije uradio sat vremena, Dinamo se pobedom vraća u bitku za prolaz dalje i smatramo da će je ostvariti protiv nekadašnjeg prvaka Evrope.

