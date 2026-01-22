NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Četvrtak
18.45 Frajburg - Makabi Tel Aviv 1&2-5 (1.55)
21.00 Dinamo Zagreb - FKSB 1 (1.67)
Ukupna kvota: 4.61
Frajburgu su potrebni bodovi u borbi za top osam, daleko je bolji tim od Makabija i očekujemo rutinski trijumf nemačkog predstavnika.
Selta igra napadački, na gol više i ovaj tip je često prolazan na njenim utakmicama ove sezone, pogotovo poslednjih par u Evropi.
FKSB se nije pokazao kao dobar gost, to smo videli u Beogradu kada sa igračem više ništa nije uradio sat vremena, Dinamo se pobedom vraća u bitku za prolaz dalje i smatramo da će je ostvariti protiv nekadašnjeg prvaka Evrope.
