Tip fudbal

TIP PREDLAŽE LIGU ŠAMPIONA: Barsa rutinski u Pragu, golovi na "Velodromu"...

Тип редакција

21. 01. 2026. u 12:00

SPREMILI smo vam tiketi napravljen isključivo od mečeva Lige šampiona koji su na programu ove srede.

ТИП ПРЕДЛАЖЕ ЛИГУ ШАМПИОНА: Барса рутински у Прагу, голови на Велодрому...

Foto: Profimedia

Sreda

18.45 Karabag - Ajntraht GG&3+ (1.80)

18.45 Galatasaraj - Atletiko Madrid X2&2+ (1.55)
21.00 Marselj - Liverpul |1-3&||1-3 (1.87)
21.00 Njukasl - PSV D 2-4 (1.55)
21.00 Atalanta - Atletik Bilbao 1X&0-3 (1.60)
21.00 Bajern Minhen - Rojal union Sen Žiloa 1&3-6 (1.58)
21.00 Čelsi - Pafos 1&2-5 (1.55)
21.00 Juventus - Benfika NG (1.88)
21.00 Slavijua Prag - Barselona 2 (1.35)

Ukupna kvota: 80.42

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi
Tenis

0 1

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu. Ali, danas je doživela - šok.

21. 01. 2026. u 12:07

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI SKANDAL! Dvoje Srba hitno izbačeno iz tenisa, uradili ono što nikako nisu smeli!?

SVETSKI SKANDAL! Dvoje Srba hitno izbačeno iz tenisa, uradili ono što nikako nisu smeli!?