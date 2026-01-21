LAK ZADATAK ZA BARSU: Katalonci neće imati problema protiv "crveno-belih"
OČEKUJEMO rutinski trijumf čete Hansija Flika na gostovanju praškoj Slaviji koja će je ugostiti na "Fortuna areni" u utakmici sedmog kola grupne faze Lige šampiona (21.00).
Iako je jedan od glavnih favorita za osvajanje takmičenja, Barsa igra promenljivo u Ligi šampiona. Sakupila je deset bodova na šest odigranih mečeva, dosta se mučila na strani i zbog toga je u opasnosti da se ne nađe među prvih osam na tabeli.
Trenutno zauzima 15. poziciju i zaostaje tri boda za osmoplasiranom Atalantom, tako da danas mora napasti tri boda ako misli da se direktno plasira u osminu finala.
Večeras ne bi trebala imati previše problema jer ide na noge Slaviji koja je među lošijim timovima u Ligi šampiona i nema nijednu pobedu u dosadašnjem toku takmičenja.
Napadački je veoma loša, postigla je samo dva gola i sakupila samo tri boda, tako je skoro i matematički bez šansi da se nađe u nokaut fazi.
Očekujemo dominantno izdanje Barselone koja je za vikend "kiksnula" protiv Sosijedada u domaćem prvenstvu i orna je da taj neuspeh "prebriše" ubedljivim trijumfom.
NAŠ TIP: 2&3+ (kvota 1,63)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
21. 01. 2026. u 06:57
ZA LjUBITELjE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
21. 01. 2026. u 07:45
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
21. 01. 2026. u 08:00
ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu. Ali, danas je doživela - šok.
21. 01. 2026. u 12:07
TUGA U DOMU NEMANjE VIDIĆA! Otkriveni novi detalji tragedije koja je šokirala Srbiju
Brat fudbalera Nemanje Vidića, Dušan Vidić, pronađen je mrtav juče u Beogradu.
21. 01. 2026. u 08:34
TRESE SE REGION! Srbija i Hrvatska u polufinalu Evropskog prvenstva? Evo šta treba da se desi...
SRBIJA čeka rivala u polufinalu Evropskog prvenstva u vaterpolu.
21. 01. 2026. u 09:50
Komentari (0)