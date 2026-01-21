LAK ZADATAK ZA BARSU: Katalonci neće imati problema protiv "crveno-belih"

OČEKUJEMO rutinski trijumf čete Hansija Flika na gostovanju praškoj Slaviji koja će je ugostiti na "Fortuna areni" u utakmici sedmog kola grupne faze Lige šampiona (21.00).

FOTO: Tanjug/AP

Iako je jedan od glavnih favorita za osvajanje takmičenja, Barsa igra promenljivo u Ligi šampiona. Sakupila je deset bodova na šest odigranih mečeva, dosta se mučila na strani i zbog toga je u opasnosti da se ne nađe među prvih osam na tabeli.

Trenutno zauzima 15. poziciju i zaostaje tri boda za osmoplasiranom Atalantom, tako da danas mora napasti tri boda ako misli da se direktno plasira u osminu finala.

Večeras ne bi trebala imati previše problema jer ide na noge Slaviji koja je među lošijim timovima u Ligi šampiona i nema nijednu pobedu u dosadašnjem toku takmičenja.

Napadački je veoma loša, postigla je samo dva gola i sakupila samo tri boda, tako je skoro i matematički bez šansi da se nađe u nokaut fazi.

Očekujemo dominantno izdanje Barselone koja je za vikend "kiksnula" protiv Sosijedada u domaćem prvenstvu i orna je da taj neuspeh "prebriše" ubedljivim trijumfom.

NAŠ TIP: 2&3+ (kvota 1,63)

