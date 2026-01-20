Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

О.М.

20. 01. 2026. u 10:03

TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

FOTO: Profimedia

Utorak


12.00 Žil Visente U23 - Rio Ave U23 GG (1.67)
20.45 Livingston - St. Mirren GG (1.76)
20.45 Fylkir Rejkjavik - Valur Rejkjavik GG (1.22)

Ukupna kvota: 3.58

