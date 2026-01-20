OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Utorak
20.45 Livingston - St. Mirren GG (1.76)
20.45 Fylkir Rejkjavik - Valur Rejkjavik GG (1.22)
Ukupna kvota: 3.58
