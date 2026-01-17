Tip fudbal

DEBI NA "BRIDŽU": Čelsi sa novim trenerom napada tri boda protiv neugodnog gradskog rivala

В.М.

17. 01. 2026. u 07:40

LIJAM Rosenior vodiće svoju prvu utakmicu u Premijer ligi kao menadžer Čelsija, a rival mu je veoma neugodan, jer na "Stamford bridž" stiže izuzetno raspoloženi Brentford, jedno od najprijatnijih iznenađenja lige ove sezone.

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

Čelsi ulazi u gradski derbi sa mnogo pitanja i malo vremena da ih reši. Nakon ubedljive pobede nad Čarltonom u FA kupu, Rosenior je doživeo poraz u svom prvom meču pred domaćom publikom – Arsenal je slavio 3:2 u prvom susretu polufinala Liga kupa.

Novi trener je već poručio da njegov tim "mora brzo da uči", jer "plavce" čeka gust raspored u narednom periodu i borba na više frontova.

Situacija u Premijer ligi nije idealna. Čelsi je tek osmi na tabeli i ima samo jednu pobedu na poslednjih devet prvenstvenih utakmica, uz čak pet remija.

Posebno zabrinjava podatak da su u tri uzastopna meča primali prvi gol, što dodatno otežava posao ekipi koja još traži identitet pod novim šefom struke.

Istorija takođe ne ide na ruku domaćinu jer je samo je "nesretni" Grejam Poter uspeo da pobedi u svom prvom ligaškom meču kao trener Čelsija u poslednjih nekoliko godina.

Brentford, s druge strane, stiže pun samopouzdanja u komšiluk. "Pčelice" su pete na tabeli i u poslednjih šest kola osvojile su čak 14 bodova, uz 13 postignutih golova.

Ekipa Kita Endruza deluje izuzetno stabilno, naročito u tranziciji, a Igor Tijago igra sezonu iz snova – sa 16 golova gleda u leđa samo Halandu na listi najboljih strelaca Premijer lige.

Brentford je dobio četiri od poslednjih šest ligaških mečeva i bez straha dolazi na "Bridž" gde je u skorijoj prošlosti znao da pravi probleme Čelsiju.

Rosenior bi mogao da dobije pojačanja u vidu povratka Kola Palmera i Risa Džejmsa koji bi trebali biti na raspolaganju, a u startnu postavu vraća se i Mojzes Kaisedo.

Ipak, defanzivne slabosti i nedostatak kontinuiteta ostaju veliki problem protiv rivala koji zna kako da kazni svaku grešku.

