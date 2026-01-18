ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera
NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.
Nedelja
15.30 Štutgart – Union Berlin 1 (1,67)
17.15 Nant – Pariz 1X (1,55)
18.30 Burgos – Ueska 1 (2,17)
20.45 Lion – Brest 1 (1,70)
Ukupna kvota: 9,55
