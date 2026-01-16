NENAD DŽODIĆ: Mec nemoćan bez najboljih

* Skaut Monpeljea, tipuje Francusku 1

petak,

Monako – Lorijen 1

PSŽ – Lil 12

subota,

Lans – Okser 1

Tuluz – Nica 1X

Anže – Marselj 2

nedelja,

STRAZBUR – MEC 1

Nant – Pariz 1X

Ren – Avr 1

Lion – Brest 1

Derbi istočnog dela Francuske, Strazbur bi sa Mecom bez trzavica trebalo da reši. Pritisak domaćina gosti teško mogu da izdrže bez najboljih igrača, čiji je povratak klupskim obavezama odložen učešćem u samoj završnicu afričkog kupa nacija.

Oslabljen u ovom kolu biće još i Marselj, kome na terenu Anžea ni dva isključenja na poslednjem meču sa Nantom, ne bi smeli da budu kočnica.

PSŽ u gradskom okršaju sa Parizom, prvi put posle 14 godina nije uspeo da izbori mečeve osmine finala kupa. Aktuelnog šampšiona bi ovaj neuspeh da poremeti u dvoboju sa nepredvidivim Lilom.