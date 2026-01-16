NENAD DŽODIĆ: Mec nemoćan bez najboljih
* Skaut Monpeljea, tipuje Francusku 1
MOJ TIP
petak,
Monako – Lorijen 1
PSŽ – Lil 12
subota,
Lans – Okser 1
Tuluz – Nica 1X
Anže – Marselj 2
nedelja,
STRAZBUR – MEC 1
Nant – Pariz 1X
Ren – Avr 1
Lion – Brest 1
Derbi istočnog dela Francuske, Strazbur bi sa Mecom bez trzavica trebalo da reši. Pritisak domaćina gosti teško mogu da izdrže bez najboljih igrača, čiji je povratak klupskim obavezama odložen učešćem u samoj završnicu afričkog kupa nacija.
Oslabljen u ovom kolu biće još i Marselj, kome na terenu Anžea ni dva isključenja na poslednjem meču sa Nantom, ne bi smeli da budu kočnica.
PSŽ u gradskom okršaju sa Parizom, prvi put posle 14 godina nije uspeo da izbori mečeve osmine finala kupa. Aktuelnog šampšiona bi ovaj neuspeh da poremeti u dvoboju sa nepredvidivim Lilom.
