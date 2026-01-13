NA UTAKMICAMA FORFARA PADA VIŠE OD TRI GOLA U PROSEKU: "Pauci" ne čuvaju dobro svoju mrežu na "malom Hempdenu"
FORFAR gostuje Kvins parku u utakmici škotskog Čelendž kupa koja je bila otkazanma prošle nedelje zbog arktičkih uslova koji su zahvatili severni deo Velike Britanije.
Sa temperaturama koje rastu iz dana u dan ne bi trebalo da bude novog odgađanja pa će "pauci" gotovo izvesno ugostiti "nebeskoplave", na "manjem Hempdenu" kako Škoti "tepaju" Gradskom stadionu koji se nalazi bukvalno u senci nacionalnog stadiona, onog velikog, pravog Hempdena, čiji je Kvins park inače prvi originalni vlasnik.
Kvins park u meč ulazi sa serijom od četiri utakmice bez poraza, ali i gosti imaju razloga za optimizam. Naime, ekipa Džima Vira ulazi u utakmicu nakon niza od tri utakmice bez poraza u ligi, posle kasnog izjednačujućeg gola Džejka Saderlenda u subotu protiv devet utakmica neporaženog Stranrera.
Kvins je takođe u dobroj formi i neporažen je u poslednja tri nastupa u Čempionšipu, od kojih je poslednji bio nerešen 2:2 na domaćem terenu u derbiju Glazgova protiv Partik Tisla. Ta utakmica je odigrana 27. decembra, a Šon Krajton i njegovi igrači su bili neaktivni od tada, jer sumečevi protiv Er Junajteda i Sent Džonstona bili otkazani zbog nevremena.
Dva tima su stigla do ove faze takmičenja koristeći različite puteve. Za Forfar Atletik to je značilo šest utakmica grupne faze protiv „B“ timova Hibernijana, Dandija i Aberdina, kao i protivnika iz Lige jedan Montrouza, Kouv Rendžersa i Invernes Kaledonijana, sve ovo pre prolaza u prvoj nokaut rundi boljim izvođenjem penala protiv Edinburg sitija.
Klubovi Čempionšipa nisu ušli u turnir sve do nokaut faze, a Kvins je zabeležio tesnu pobedu u derbiju od 2:1 kod kuće protiv Klajda.
Gosti će očigledno ući u utakmicu kao autsajderi, ali bez sumnje spremni da se bore devedeset minuta kako bi potencijalno obezbedili mesto među poslednjih osam u takmičenju koje je nesumnjivo dobilo na popularnosti među klubovima iz nižih razreda škotskog fudbala.
NAŠ PREDLOG: GG (kvota 1,76)
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak
13. 01. 2026. u 09:10
KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka
13. 01. 2026. u 09:00
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
13. 01. 2026. u 08:35
VATERPOLO TIKET JE JUČE PROŠAO: Evo novih predloga sa Evropskog prvenstva
13. 01. 2026. u 08:09
