POVRATAK NA VRH ILI JOŠ JEDAN NEPRIJATAN UDARAC? PSŽ traži reakciju protiv neugodnih doga na "Parku prinčeva“
Pariz sen Žermen će u petak uveče imati priliku da se bar privremeno vrati na prvo mesto Lige 1, ali zadatak nije ni malo jednostavan jer u prestonicu stiže uvek opasni Lil.
Iako su „sveci“ u prošlom kolu savladali gradskog rivala, FK Pariz sa 2:1, usledio je neočekivan šok u Kupu Francuske, gde su upravo od istog rivala eliminisani minimalnim porazom.
Taj neuspeh prekinuo je dobru seriju i otvorio pitanje reakcije ekipe Luisa Enrikea.
PSŽ je, ipak, na domaćem terenu izuzetno stabilan. Vezali su četiri pobede u prvenstvu na "Parku prinčeva", a u poslednjih devet ligaških mečeva kod kuće bodove su ispustili samo jednom.
Odbrana je uglavnom na visokom nivou – u većini domaćih utakmica primali su najviše jedan gol, uz čak šest mečeva bez ijednog primljenog pogotka.
Lil, s druge strane, ne deluje sigurno kao krajem 2025. godine. Posle odlične serije rezultata, novu kalendarsku godinu otvorili su sa dva poraza, uključujući i 0:2 od Rena početkom nedelje.
Time su pali na četvrto mesto i već zaostaju osam bodova za liderom. Ipak, ne treba zanemariti činjenicu da su "dogre" dobre na gostovanjima, dobili su poslednja dva ligaška meča van svog stadiona i sada jure treću uzastopnu pobedu u gostima.
Istorija međusobnih duela je jasno na strani domaćina, PSŽ je dobio poslednja četiri obračuna ovih timova, uključujući ubedljivih 4:1 u Parizu prošle sezone.
Ipak, Lil je ove sezone već pokazao da može da parira, bilo je 1:1 na njihovom duelu na "Pjer Mauroju".
Što se tiče izostanaka, Parižani će biti bez Hakimija (AFKON), dok je pod znakom pitanja Li Kang-in, ali kvalitet u napadu i dalje je ogroman.
Lil dolazi oslabljen suspenzijama u odbrani (Pero i Aleksandro), što bi moglo da bude ključno u ovom duelu.
Očekujemo reakciju domaćina nakon razočaravajućeg ispadanja iz Kupa Francuske, svima je poznat napadčki potencijal PSŽ-a i verujemo da će on večeras doći do izražaja.
KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: 1&|1+&2+ (kvota 1,86)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
15. 01. 2026. u 08:00 >> 12:08
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
15. 01. 2026. u 09:00 >> 12:10
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
15. 01. 2026. u 10:00 >> 12:09
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića
Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.
15. 01. 2026. u 20:15
"GROBARI" U NEVERICI: KK Partizan rešio da bude domaćin u NEMAČKOJ!
Najnovije vesti iz KK Partizan su nesvakidašnje.
15. 01. 2026. u 14:34
HAOS KAKAV SE NE PAMTI! Real Madrid otpušta trenera posle JEDNE utakmice?!
Najnovije vesti vezane za Real Madrid su pomalo neverovatne.
15. 01. 2026. u 12:12
Komentari (0)