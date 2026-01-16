Tip fudbal

POVRATAK NA VRH ILI JOŠ JEDAN NEPRIJATAN UDARAC? PSŽ traži reakciju protiv neugodnih doga na "Parku prinčeva“

В.М.

16. 01. 2026. u 07:30

Pariz sen Žermen će u petak uveče imati priliku da se bar privremeno vrati na prvo mesto Lige 1, ali zadatak nije ni malo jednostavan jer u prestonicu stiže uvek opasni Lil.

ПОВРАТАК НА ВРХ ИЛИ ЈОШ ЈЕДАН НЕПРИЈАТАН УДАРАЦ? ПСЖ тражи реакцију против неугодних дога на Парку принчева“

FOTO: Tanjug/AP

Iako su „sveci“ u prošlom kolu savladali gradskog rivala, FK Pariz sa 2:1, usledio je neočekivan šok u Kupu Francuske, gde su upravo od istog rivala eliminisani minimalnim porazom.

Taj neuspeh prekinuo je dobru seriju i otvorio pitanje reakcije ekipe Luisa Enrikea.

PSŽ je, ipak, na domaćem terenu izuzetno stabilan. Vezali su četiri pobede u prvenstvu na "Parku prinčeva", a u poslednjih devet ligaških mečeva kod kuće bodove su ispustili samo jednom.

Odbrana je uglavnom na visokom nivou – u većini domaćih utakmica primali su najviše jedan gol, uz čak šest mečeva bez ijednog primljenog pogotka.

Lil, s druge strane, ne deluje sigurno kao krajem 2025. godine. Posle odlične serije rezultata, novu kalendarsku godinu otvorili su sa dva poraza, uključujući i 0:2 od Rena početkom nedelje.

Time su pali na četvrto mesto i već zaostaju osam bodova za liderom. Ipak, ne treba zanemariti činjenicu da su "dogre" dobre na gostovanjima, dobili su poslednja dva ligaška meča van svog stadiona i sada jure treću uzastopnu pobedu u gostima.

Istorija međusobnih duela je jasno na strani domaćina, PSŽ je dobio poslednja četiri obračuna ovih timova, uključujući ubedljivih 4:1 u Parizu prošle sezone.

Ipak, Lil je ove sezone već pokazao da može da parira, bilo je 1:1 na njihovom duelu na "Pjer Mauroju".

Što se tiče izostanaka, Parižani će biti bez Hakimija (AFKON), dok je pod znakom pitanja Li Kang-in, ali kvalitet u napadu i dalje je ogroman.

Lil dolazi oslabljen suspenzijama u odbrani (Pero i Aleksandro), što bi moglo da bude ključno u ovom duelu.

Očekujemo reakciju domaćina nakon razočaravajućeg ispadanja iz Kupa Francuske, svima je poznat napadčki potencijal PSŽ-a i verujemo da će on večeras doći do izražaja.

KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: 1&|1+&2+ (kvota 1,86)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva

Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva