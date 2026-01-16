POVRATAK NA VRH ILI JOŠ JEDAN NEPRIJATAN UDARAC? PSŽ traži reakciju protiv neugodnih doga na "Parku prinčeva“

Pariz sen Žermen će u petak uveče imati priliku da se bar privremeno vrati na prvo mesto Lige 1, ali zadatak nije ni malo jednostavan jer u prestonicu stiže uvek opasni Lil.

FOTO: Tanjug/AP

Iako su „sveci“ u prošlom kolu savladali gradskog rivala, FK Pariz sa 2:1, usledio je neočekivan šok u Kupu Francuske, gde su upravo od istog rivala eliminisani minimalnim porazom.

Taj neuspeh prekinuo je dobru seriju i otvorio pitanje reakcije ekipe Luisa Enrikea.

PSŽ je, ipak, na domaćem terenu izuzetno stabilan. Vezali su četiri pobede u prvenstvu na "Parku prinčeva", a u poslednjih devet ligaških mečeva kod kuće bodove su ispustili samo jednom.

Odbrana je uglavnom na visokom nivou – u većini domaćih utakmica primali su najviše jedan gol, uz čak šest mečeva bez ijednog primljenog pogotka.

Lil, s druge strane, ne deluje sigurno kao krajem 2025. godine. Posle odlične serije rezultata, novu kalendarsku godinu otvorili su sa dva poraza, uključujući i 0:2 od Rena početkom nedelje.

Time su pali na četvrto mesto i već zaostaju osam bodova za liderom. Ipak, ne treba zanemariti činjenicu da su "dogre" dobre na gostovanjima, dobili su poslednja dva ligaška meča van svog stadiona i sada jure treću uzastopnu pobedu u gostima.

Istorija međusobnih duela je jasno na strani domaćina, PSŽ je dobio poslednja četiri obračuna ovih timova, uključujući ubedljivih 4:1 u Parizu prošle sezone.

Ipak, Lil je ove sezone već pokazao da može da parira, bilo je 1:1 na njihovom duelu na "Pjer Mauroju".

Što se tiče izostanaka, Parižani će biti bez Hakimija (AFKON), dok je pod znakom pitanja Li Kang-in, ali kvalitet u napadu i dalje je ogroman.

Lil dolazi oslabljen suspenzijama u odbrani (Pero i Aleksandro), što bi moglo da bude ključno u ovom duelu.

Očekujemo reakciju domaćina nakon razočaravajućeg ispadanja iz Kupa Francuske, svima je poznat napadčki potencijal PSŽ-a i verujemo da će on večeras doći do izražaja.

KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: 1&|1+&2+ (kvota 1,86)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć