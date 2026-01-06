Tip fudbal

PROŠAO JE I 3+ TIKET: Evo današnjih predloga - na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

06. 01. 2026. u 07:17

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

Foto: Profimedia

U ponedeljak smo uspešno tipovali dve utakmice, a taj dobitni tiket pogledajte na linku OVDE.

Za danas smo vam pripremili sledeće tri utakmice:

3+ TIKET ZA UTORAK


15.30 Um Salal - El Garafa UG 3+ (1,37)
20.00 Vest hem U21 - Anderleht U21 UG 3+ (1,42)
20.45 Partik Tisl - Invernes UG 3+ (1,67)

 Ukupna kvota: 3,24

 

