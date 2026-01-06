PROŠAO JE I 3+ TIKET: Evo današnjih predloga - na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.
U ponedeljak smo uspešno tipovali dve utakmice, a taj dobitni tiket pogledajte na linku OVDE.
Za danas smo vam pripremili sledeće tri utakmice:
3+ TIKET ZA UTORAK
15.30 Um Salal - El Garafa UG 3+ (1,37)
20.00 Vest hem U21 - Anderleht U21 UG 3+ (1,42)
20.45 Partik Tisl - Invernes UG 3+ (1,67)
Ukupna kvota: 3,24
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
05. 01. 2026. u 08:40
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
05. 01. 2026. u 07:30 >> 12:54
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
05. 01. 2026. u 08:31 >> 08:41
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
05. 01. 2026. u 07:46
AUSTRALIJA ZATEČENA: Novak Đoković odustao
Najnovije vesti iz tenisa tiču se najboljeg igrača sveta svih vremena i - Australije.
05. 01. 2026. u 18:25
VLADIMIR PUTIN JE PRESREĆAN: "Ovo je velika, zajednička pobeda!"
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... stvari se menjaju. I to više ne polako. A najnovija vest - obradovala je ruskog predsednika, Vladimira Putina.
05. 01. 2026. u 17:05
TO BI BILO TO? Novak Đoković rešio da ne igra za Srbiju
Najnovije vesti iz tenisa tiču se srpske reprezentacije i njenog predstojećeg učešća u Dejvis kupu.
05. 01. 2026. u 12:06
Komentari (0)