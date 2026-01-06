JUVE "PLAČE" ZA VLAHOVIĆEM: Srbin baš fali "staroj dami" koja bi se da je on tu borila za titulu!

POSLE propuštene prilike da protiv Lećea upiše novu pobedu za vikend, Juventus će tražiti brz odgovor u utorak veče kada gostuje Sasuolu na "MAPEI stadionu" u okviru 19. kola Serije A (20.45).

FOTO: Tanjug/AP/Marco Alpozz

Start 2026. godine nije doneo željeni rezultat ni jednoj ekipi, pošto su i Juventus i Sasuolo u prethodnom kolu odigrali po 1:1 protiv timova iz donjeg dela tabele.

"Stara dama" je u Torinu dočekala Leće sa ambicijom da zabeleži petu uzastopnu pobedu u svim takmičenjima, ali je na kraju morala da se zadovolji bodom.

Iako je tim Lučana Spaletija bio u naletu, sa tri vezane ligaške pobede i jednom u Evropi, gosti su poveli golom iz prekida u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena.

Juventus je izjednačio odmah po povratku sa odmora pogotkom Vestona MekKenija, ali nije uspeo da preokrene meč, uprkos velikom broju prilika. Džonatan Dejvid je promašio penal, Kenan Jildiz pogodio stativu, dok je Lois Openda bio neprecizan u završnici.

Da je problem izostanak Vlahovića ponovo se dokazalo, jasno je da Dejvid i Openda ne mogu da isporuče ono što Srbin donosi, a uz njega i Jildiz igra bolje, tako da "bjankoneri" i dalje "plaču" za našim centarforom kojem cena samo raste zbog loših igara njegovih zamena.

Iako je Spaleti ohrabren rezultatima s kraja 2025. godine, borba za Skudeto i dalje deluje kao preambiciozan cilj, pa će fokus ostati na mestu koje vodi u Ligu šampiona.

Juve je trenutno četvrti na tabeli, iskoristio je poraz Rome od Atalante i sada je izjednačen sa "vučicom" po broju osvojenih bodova, ali ju je savladao u međusobnom duelu pa je zato ispred nje.

Ono što je sigurno za večeras, gostovanje u Ređo Emiliji neće biti nimalo lako, s obzirom na to da je Sasuolo dobio poslednja dva međusobna duela na svom terenu.

Neroverdi su se ove sezone uspešno vratili u elitu i trenutno se nalaze na sredinu tabele, mada im je forma u dobranom padu. Imaju samo jednu pobedu od novembarske reprezentativne pauze, a u prethodnom kolu ispustili su prednost protiv Parme i ponovo ostali bez čitavog plena.

Što se tiče izostanak, oba tima su bez svojuih glavnih igrača, Vlahovića i Berardija, a pored toga veće problema imaju gosti koji su bez nekoliko bitnih fudbalera poput Gatija i verovatno Konseisaa.

Očekujemo veoma zanimljivu utakmicu, verujemo da Sasuolo na svom terenu može da pruži ozbiljan otpor Juve, ima kvalitet da ga namuči i tipujemo da će oba tima postići bar po jedan gol.

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice