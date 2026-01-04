"DOSADNO" U PRESTONICI: Fudbal koji igraju Totenhem i Sanderlend ne obećava zanimljivu utakmicu

POTENCIJALNO jedan od "dosadnijih" mečeva 20. kola Premijer lige biće odigran u severnom Lodnonu gde će Totenhem ugostiti Sanderlend (16.00).

Foto: Profimedia

Era Tomasa Franka u Totenhemu za sada ne donosi željeni napredak. Bledih 0:0 protiv Brentforda ostavilo je gorčinu kod navijača, koji sve glasnije iskazuju nezadovoljstvo zbog činjenice da aktuelni osvajač Lige Evrope i dalje tavori u donjoj polovini tabele.

Sa svega sedam pobeda u sezoni, Sparsi deluju kao tim bez jasnog pravca, a posebno ih nervira činjenica da ekipa izgledao veoma loše sa loptom u posedu i da stvara veoma mali broj šansi, mada za to je zaslužan i veliki broj povreda ključnih kreatora igre poput Simonsa, Medisona i Kuluševskog.

Ipak, određeni pomak je primetan u defanzivi. Totenhem je sačuvao mrežu u četiri od poslednjih šest utakmica, nakon što je u novembru primao golove gotovo u serijama.

Ta stabilizacija mogla bi da bude ključna protiv nezgodnog rivala koji u London dolazi sa velikim samopouzdanjem.

Sanderlend je sredinom nedelje skrenuo pažnju cele lige remijem bez golova protiv Mančester sitija, u meču u kojem su „crne mačke“ ostavile izuzetno jak utisak.

Tim Režisa Le Brija trenutno je čak sedam pozicija ispred Totenhema i samo tri boda ih dele od zone Lige šampiona, što je za novajliju u eliti više nego impresivno.

Ipak, veliki problem Sanderlenda ostaju gostovanja, samo devet bodova osvojeno van svog stadiona i svega četiri data gola u gostima, što je jedan od najlošijih učinaka u ligi.

Istorija takođe nije na njihovoj strani, jer su poraženi u 14 od poslednjih 16 gostovanja današnjem rivalu.

Kadrovski problemi muče oba tima, ali je jasno da će Sparsi morati mnogo bolje u napadu ako žele da opravdaju ulogu favorita i prekinu turbulentan period.

Znamo da će se gosti povući na svoju polovinu i čekati priliku iz kontre, dok Totenhem teško da će stvoriti veliki broj šansi, tako da možemo očekivati malo golova uz koje dodajemo duplu šansu na domaćina jer Tomas Frank sebi ne sme da dozvoli poraz ukoliko misli da ostane trener "pevaca".

NAŠ TIP: 1X&0-3 (kvota 1,55)

