ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za petak našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

12. 12. 2025. u 11:17

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за петак нашег познатог типстера

FOTO: Arhiva novosti

Petak

20.00 Po – Amijen 1 (1,47)

20.30 Union Berlin – Lajpcig GG (1,77)

21.00 Sosijedad – Đirona 1 (1,80)

21.00 Vest Bromvič – Šefild J. GG (1,70)

Ukupna kvota: 7,96

