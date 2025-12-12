ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za petak našeg poznatog tipstera
NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.
Petak
20.00 Po – Amijen 1 (1,47)
20.30 Union Berlin – Lajpcig GG (1,77)
21.00 Sosijedad – Đirona 1 (1,80)
21.00 Vest Bromvič – Šefild J. GG (1,70)
Ukupna kvota: 7,96
