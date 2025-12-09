Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

09. 12. 2025. u 08:20

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

FOTO: Tanjug/AP

3+ TIKET ZA UTORAK

13.30 Bajern Minhen U19 - Sporting U19 UG 3+ (1,58)

18.45 St. Polten (Ž) - Juventus (Ž) UG 3+ (1,40)
21.00 PSV - Atletiko Madrid UG 3+ (1,50)
21.00 Real Madrid (Ž) - Volfsburg (Ž) UG 3+ (1,34)

 Ukupna kvota: 4,45

 

