JOŠ JEDNA NAPLATA U UTORAK - PROŠAO JE I GG TIKET : Evo današnjih predloga za igru "oba tima daju gol"
IZDVOJILI smo vam nekoliko mečeva na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Sreda
20.30 Brajton - Aston vila GG (1,67)
20.30 Antverpen - S. Trojden GG (1,71)
Ukupna kvota: 4,42
