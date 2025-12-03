Tip fudbal

JOŠ JEDNA NAPLATA U UTORAK - PROŠAO JE I GG TIKET : Evo današnjih predloga za igru "oba tima daju gol"

В.М.

03. 12. 2025. u 09:00

IZDVOJILI smo vam nekoliko mečeva na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

FOTO: Tanjug/AP

Sreda

20.30 Brajton - Aston vila GG (1,67)

20.30 Serkl Briž - Gent GG (1,55)
20.30 Antverpen - S. Trojden GG (1,71)

Ukupna kvota: 4,42

