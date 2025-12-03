OZBILJNA KRIZA DRMA REAL MADRID: Pobeda na "San Mamesu" je idealan način da se izađe iz nje

REAL stiže na „San Mames“ u trenutku kada već četiri kola ne zna za ligašku pobedu, a situacija na vrhu tabele postaje sve neprijatnija. Madriđani su pali na drugo mesto, četiri boda iza Barselone, dok Bilbao drži priključak za pozicijama koje vode u Evropu, uprkos nestabilnoj formi i brojnim kadrovskim problemima koji ga prate tokom jeseni.

Atletik u ovaj duel ulazi posle važne pobede nad Levanteom, gde su Robert Navaro i Niko Vilijams postavili temelj trijumfa.

Ekipa Ernesta Valverdea na domaćem terenu izgleda znatno bolje nego na gostovanjima – osvojili su 13 bodova iz sedam mečeva na „San Mamesu“, gde ponovo deluju čvrsto i energično, čak i uz dugačku listu povređenih.

Međutim, pred sobom imaju najbolji gostujući tim u ligi. Real je osvojio 15 bodova u osam utakmica na strani, ali taj učinak ne odražava trenutni pad forme.

Madriđani su u seriji remija protiv Raja Valjekana, Elčea i sada najnovije Đirone, tako da na tri uzastopna meča ne znaju za pobedu. Poslednji put slavili su 1. novembra protiv Valensije, što je za klub ovog ranga ozbiljan alarm.

Nije delovalo da će tako biti nakon pobede nad Barselonom u "El Klasiku", ali unutrašnji problemi previše remete "kraljevski klub". Često su na udaru medija Vinisijus i Mbape, a poneki španski listovi pišu i o sukobu Brazilca sa trenerom ekipe Ćabijem Alonsom.

Jedno je sigurno, već na početku mandata se rođeni Baskijac sastaje sa ozbiljnim problemima i to kako će ih rešiti pokazaće da li je spreman da vodi najveći klub na svetu.

Iako rezultati ne dolaze, najbolji strelac šampionata nastavlja da rešeta – Kilijan Mbape ima 14 golova u isto toliko kola i ponovo će biti glavna nada gostiju.

Real ulazi u seriju od pet mečeva do zimske pauze, u kojoj ga čeka i ogroman evropski duel sa Mančester Sitijem, pa će pokušati da stabilizuje formu što pre i u boljoj atmosferi dočeka praznike.

Što se tiče sastava, Bilbao može da računa na povratak Ruiza de Galarete posle suspenzije, dok Navaro, Prados, Egiluz i Sanadi ostaju van stroja. Veliki znak pitanja stoji uz Injakija Vilijamsa, koji već sedam utakmica nije u rotaciji.

Real i dalje ima problema u odbrani – Karvahal je van tima, dok će se za Alabu, Asensija i Hujsen videti pred meč da li će mogu da izađu na teren.

Dobra vest je povratak štoperskog tandema Militao - Ridiger, a očekuje se da će Kamavinga pojačati sredinu terena, uz Belingema koji bi trebao stajati iza napadačkog dua Mbape - Vinisijus.

Smatramo da je došlo vreme da Real prekine post, pobeda na ovako teškom gostovanju može ujediniti ekipu i znatno je ojačati za završnicu 2025. godine, Alonso to zna i očekujemo da dobro motiviše i pripremi ekipu za večerašnji susret.

