3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA ČETVRTAK
18.45 Fajenord - Seltik UG 3+ (1,57)
21.00 Genk - Bazel UG 3+ (1,60)
21.00 Brejdablik - Samsunspor UG 3+ (1,65)
Ukupna kvota: 5,93
