3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

24. 11. 2025. u 09:30

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

Foto: Profimedia

3+ TIKET ZA PONEDELjAK

18.30 Konjaspor - Antalijaspor UG 3+ (1,98)

18.30 Gzira - Mosta UG 3+ (1,97)
20.45 Sasuolo - Piza UG 3+ (2,30)

 Ukupna kvota: 8,97

 

