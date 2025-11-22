Tip fudbal

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za subotu našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

22. 11. 2025. u 10:00

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

FOTO: Novosti

Subota

14.45 Krakovija - Motor 1 (1,88)

15.30 Dortmund - Štutgart 1 (1,80)

18.30 Njukasl - Mančester s. 1-2I&1-2II (2,70)

20.00 St. Etjen - Nansi 1-2I&1-2II (2,60)

Ukupna kvota: 23,76

